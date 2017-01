Lloyd weer gekozen tot beste voetbalster

ZÜRICH - De Amerikaanse voetbalster Carli Lloyd is maandag gekozen tot beste voetbalster van de wereld in 2016. Ze ontving de prijs op het jaarlijkse gala van wereldbond FIFA in Zürich. Ze versloeg in de verkiezing de Duitse Melanie Behringer en de Braziliaanse Marta.

Door ANP - 9-1-2017, 20:06 (Update 9-1-2017, 20:06)

Dat Lloyd voor het tweede jaar op rij de prijs kreeg, was verrassend. Ze gold niet als uitgesproken favoriet omdat zij afgelopen jaar geen prijs wist te winnen met het Amerikaanse team. Team USA werd op de Olympische Spelen in Rio zelfs al uitgeschakeld in de kwartfinales.

In haar dankwoord leek Lloyd zelf ook enigszins beduusd. Ze noemde in haar praatje Behringer een betere keuze. De Duitse was topscorer op de Spelen en won met Duitsland olympisch goud.