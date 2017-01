Slechte generale Marokko voor Afrika Cup

AL AIN - Marokko heeft geen goede voorbereiding op de Afrika Cup. Het Noord-Afrikaanse land verloor maandag in de Verenigde Arabische Emiraten een oefenwedstrijd van Finland: 1-0. Juhani Ojala maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige goal.

Door ANP - 9-1-2017, 17:35 (Update 9-1-2017, 17:35)

De Afrika Cup, die dit jaar in Gabon wordt gehouden, begint komende zaterdag. Marokko hoeft pas maandag zijn eerste wedstrijd te spelen. De Democratische Republiek Congo is dan de tegenstander. In de poulefase speelt Marokko ook nog tegen Togo en Ivoorkust.