ANP Franse international naar Wolfsburg

WOLFSBURG - De Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg heeft zich opnieuw versterkt. De nummer dertien van de Bundesliga presenteerde maandag de Franse international Paul-Georges Ntep als vierde aanwinst deze winter. De aanvaller, die een contract tot de zomer van 2021 ondertekende in Wolfsburg, komt over van Stade Rennes.

Door ANP - 9-1-2017, 10:28 (Update 9-1-2017, 10:28)

Ntep (24) debuteerde anderhalf jaar geleden in de nationale ploeg. De vleugelspits, geboren in Kameroen, heeft twee interlands gespeeld voor Frankrijk. ,,Paul-Georges is pijlsnel, technisch begaafd en beschikt ondanks zijn jonge leeftijd al over veel ervaring'', zei Valérien Ismaël, de Franse hoofdtrainer van Wolfsburg.

De Duitse club van Jeffrey Bruma wil in de tweede seizoenshelft wegkomen uit de onderste regionen. Wolfsburg versterkte zich eerder al met Riechedly Bazoer, Yunus Malli en Victor Osimhen.