Liverpool op herhaling in FA Cup

LIVERPOOL - Liverpool heeft zichzelf zondag een slechte dienst bewezen. De nummer twee van de Premier League moet op herhaling in de FA Cup omdat het voor eigen publiek niet wist te scoren tegen Plymouth Argyle (0-0), dat op het vierde niveau in Engeland uitkomt.

Door ANP - 8-1-2017, 16:44 (Update 8-1-2017, 16:44)

Trainer Jürgen Klopp gunde de meeste van zijn basisspelers rust. Georginio Wijnaldum hoefde ook niet in actie te komen. In een poging een replay te voorkomen liet de Duitse coach in de slotfase Adam Lallana, Daniel Sturridge en Roberto Firmino nog invallen. Ook met het drietal in de gelederen kwam Liverpool echter niet tot scoren.