ANP Chelsea haalt Aké terug

LONDEN - Chelsea haalt Nathan Aké terug naar Londen. Dat meldde de koploper uit de Premier League zondag op Twitter. De Nederlandse verdediger was verhuurd aan Bournemouth waar hij in twaalf optredens tot drie doelpunten kwam. Aké (21) besliste onder meer in december met een laat doelpunt het duel met Liverpool (4-3).

Door ANP - 8-1-2017, 14:08 (Update 8-1-2017, 14:08)

Chelsea-trainer Antonio Conte had afgelopen week al aangegeven de ontwikkeling van Aké met interesse te volgen. De Hagenaar speelde in de jeugd bij ADO en Feyenoord om in 2011 over te stappen naar de opleiding van Chelsea. Die club verhuurde hem eerder aan Reading en Watford.