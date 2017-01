Koeman eist nieuwe spelers bij Everton

LIVERPOOL - Trainer Ronald Koeman eist nieuwe spelers voor Everton nadat zijn ploeg zaterdag werd uitgeschakeld in de FA Cup door Leicester City. ,,Er moet iets veranderen, er zijn versterkingen nodig'', zei de Nederlandse coach tegen de BBC na de nederlaag.

Door ANP - 8-1-2017, 12:05 (Update 8-1-2017, 12:05)

Koeman was behoorlijk boos op zijn spelers, die er volgens hem een potje van maakten tegen Leicester. ,,Dit was geen pech, maar een gebrek aan concentratie. Het was ongelooflijk hoe we terugvielen'', mopperde de coach. Everton was op 1-0 gekomen door een goal van Romelu Lukaku, maar de Engelse kampioen van vorig seizoen kwam terug en scoorde nog twee keer.

,,Ik hoop dat men inziet dat resultaten nodig zijn om aan de verwachtingen van deze club te voldoen. De leiding weet dat ik versterkingen wil voor de selectie en het is aan de technisch directeur om er werk van te maken'', aldus Koeman, die graag Morgan Schneiderlin van Manchester United zou inlijven.