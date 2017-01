Ben Yedder schiet Sevilla naar plek twee

SAN SEBASTIAN - Sevilla heeft zaterdag drie punten overgehouden aan het bezoek bij Real Sociedad. Met de klinkende 4-0-zege klom de ploeg van de Argentijnse coach Jorge Sampaoli in ieder geval voor even naar de tweede plek op de Spaanse ranglijst. Sevilla heeft 36 punten, vier minder dan koploper Real Madrid.

Door ANP - 7-1-2017, 22:53 (Update 7-1-2017, 22:53)

Al voor rust leidde Sevilla comfortabel met 2-0 door twee treffers van de Franse spits Wissam Ben Yedder, die in de zomer overkwam van Toulouse. In de tweede helft zorgde de 26-jarige Fransman ervoor dat Pablo Sarabia de 3-0 kon binnenschieten. Vervolgens maakte hij zelfs ook nog eens de 4-0. Dat was genoeg voor een applauswissel in blessuretijd.

FC Barcelona kan Sevilla zondag weer passeren, als de ploeg van coach Luis Enrique uit bij Villarreal weet de winnen.