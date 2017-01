Thiago (Bayern) loopt spierblessure op

ANP Thiago (Bayern) loopt spierblessure op

DOHA - Bayern München-middenvelder Thiago Alcántara heeft zaterdag tijdens een training in Doha een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. De ernst van de kwetsuur is niet meteen duidelijk, maar de Duitse club meldde dat Thiago voorlopig zal ontbreken. De 12-voudig Spaans international was in de eerste seizoenshelft een vaste waarde in het elftal van coach Carlo Ancelotti met 22 optredens.

Door ANP - 7-1-2017, 19:36 (Update 7-1-2017, 19:36)

Bayern München verblijft sinds dinsdag in Qatar waar het zich voorbereidt op de tweede competitiehelft.