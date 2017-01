Guardiola gaat nog wel even door

ANP Guardiola gaat nog wel even door

LONDEN - Pep Guardiola gaat nog wel even door als coach. Dat zei de huidige trainer van Manchester City naar aanleiding van suggesties dat hij aan een vervroegd pensioen denkt. ,,Daar is geen sprake van. Ik houd van mijn werk. Aan stoppen heb ik nog geen moment gedacht.''

Door ANP - 6-1-2017, 8:32 (Update 6-1-2017, 8:32)

De geruchten staken de kop op na eerdere uitspraken van Guardiola (45), dat hij niet tot zijn zestigste op het veld te vinden zou zijn. ,,Daar sta ik nog steeds achter'', verklaarde de Spanjaard. ,,Maar ik ben nog lang geen zestig. Het is ook zeker niet mijn plan om er over twee of drie jaar mee te stoppen.''