Athletic Bilbao met negen man langs Barcelona

BILBAO - FC Barcelona is het nieuwe jaar begonnen met een nederlaag. Het elftal van trainer Luis Enrique liet zich in de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi verrassen door Athletic Bilbao, dat de wedstrijd na twee rode kaarten met negen man beëindigde: 2-1. Woensdag is de return in Barcelona.

Door ANP - 5-1-2017, 23:15 (Update 5-1-2017, 23:15)

Athletic Bilbao leidde bij rust met 2-0. Aritz Aduriz opende in de 25e minuut de score. Na balverlies van Andrès Iniesta schakelde Bilbao snel om en kon de 35-jarige Aduriz de bal bij de tweede paal binnen koppen. Vijf minuten later verdubbelde Inaki Williams met een hoog en hard schot, net binnen het zestienmetergebied, de voorsprong.

Barcelona leek in de tweede helft orde op zaken te stellen. Lionel Messi schoot in de 52e minuut een vrije trap, via de doelman en de lat, in het doel. Toen Raul Garcia (74e minuut) en Ander Iturraspe (tachtigste minuut) rood kregen en Bilbao dus met negen man verder moest, drong Barcelona verder aan. De gelijkmaker viel echter niet. Messi raakte in blessuretijd nog de paal.