ANP Drie Spanjaarden in elftal van het jaar

NYON - Spanje is het best vertegenwoordigd in het beste voetbalelftal van 2016. Verdedigers Sergio Ramos en Gérard Pique en middenvelder Andrès Iniesta zijn opgenomen in het, volgens bezoekers van de site van de UEFA, beste team van het afgelopen jaar.

Door ANP - 5-1-2017, 17:46 (Update 5-1-2017, 17:46)

Italië levert met doelman Gianluigi Buffon en verdediger Leonardo Bonucci twee spelers, net als Duitsland (verdediger Jérôme Boateng en middenvelder Toni Kroos). De andere vier spelers in het sterrenteam zijn de Kroatische middenvelder Luka Modric, en de aanvallers Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentinië) en Antoine Griezmann (Frankrijk).

De UEFA had, op basis van prestaties van de spelers bij hun Europese club en nationale team, een voorselectie van veertig voetballers gemaakt. Het publiek mocht daarna de in hun ogen beste elf kiezen.