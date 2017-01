Everton legt tiener Lookman vast

LIVERPOOL - Everton heeft zich donderdag versterkt met de tiener Ademola Lookman. De negentienjarige aanvaller komt over van Charlton Athletic, dat uitkomt op het derde niveau van Engeland, en heeft bij de ploeg van trainer Ronald Koeman een contract getekend tot juni 2021. Naar verluidt is daarmee omgerekend 12,9 miljoen euro gemoeid.

De Engelse international onder de 20 jaar maakte dit seizoen zeven doelpunten in 25 wedstrijden voor Charlton. Koeman liet eerder al weten dat zijn club interesse had in de talentvolle aanvaller. ,,Ik ben heel blij dat we hem nu aan ons hebben kunnen binden.''

Ook Lookman is blij met zijn nieuwe club. ,,Zodra ik hoorde dat Everton geïnteresseerd was, wist ik dat die club de juiste keuze voor me was. Everton heeft een grote geschiedenis en ik speel graag voor Koeman.''