Labyad tekent bij FC Utrecht

UTRECHT - Zakaria Labyad keert terug naar de eredivisie. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft donderdag een contract voor 2,5 jaar getekend bij FC Utrecht.

Door ANP - 5-1-2017, 15:01 (Update 5-1-2017, 15:11)

Labyad komt transfervrij over van Sporting Lissabon, de club waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond, maar nauwelijks speeltijd kreeg. Tijdens zijn periode bij Sporting Lissabon werd hij verhuurd aan Vitesse en Fulham.

Labyad heeft vijf interlands achter de naam voor het Marokkaanse nationale elftal. De geboren Utrechter doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in 2010 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste. In 2012 verruilde hij PSV voor Sporting.

Keerzijde

Coach Erik ten Hag van FC Utrecht is tevreden met de komst van Labyad: ,,We krijgen de beschikking over een technisch zeer begaafde voetballer, die ondanks zijn jonge leeftijd al veel bagage heeft. Hij heeft hoogtepunten beleefd met onder meer het winnen van de KNVB-beker, maar inmiddels heeft hij ook de keerzijde van succes ervaren.''

Labyad speelde afgelopen jaar nauwelijks, Ten Hag gunt de speler de tijd. ,,Hij wil bij FC Utrecht de draad weer oppakken. Bij ons krijgt hij de tijd om weer in zijn ritme te komen.''