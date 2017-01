James draait bij en wil bij Real blijven

ANP James draait bij en wil bij Real blijven

MADRID - De Colombiaanse international James Rodríguez is bijgedraaid en wil toch blijven bij Real Madrid. Dat stelde de spelbepaler na de zege van 3-0 op Sevilla in het Spaanse bekertoernooi, waarin hij twee keer scoorde. ,,Iedere speler in het team wil altijd spelen en we hebben ook allemaal onze slechte periodes, maar een nieuw jaar is aangebroken en ik blijf. Ik blijf bij Real Madrid.''

Door ANP - 5-1-2017, 8:32 (Update 5-1-2017, 8:32)

James zinspeelde onlangs nog op een vertrek bij de Spaanse topploeg, omdat hij naar zijn mening te weinig aan spelen toekwam. De aankoop van 80 miljoen euro kwam in de eerste seizoenshelft niet vaak voor in de basisopstelling van trainer Zinedine Zidane. James irriteerde de clubleiding en ploeggenoten met zijn opmerkingen dat hij van diverse clubs aanbiedingen op zak had. Na de wedstrijd tegen Sevilla liet hij een ander geluid horen: ,,Ik wil er gewoon staan als ik de kans krijg en het team helpen aan de winst. Ik voel me goed bij Real.''