Conte niet in paniek

ANP Conte niet in paniek

LONDEN - Trainer Antonio Conte van de Engelse koploper Chelsea is niet in paniek geraakt door de zeldzame nederlaag tegen Tottenham Hotspur. Chelsea verloor woensdag thuis met 2-0 en miste daardoor de veertiende competitiezege op rij, hetgeen een record in de Premier League zou zijn geweest. ,,We moeten vooral blij zijn dat we een serie van dertien overwinningen hebben neergezet in deze zware competitie'', zei de Italiaan. ,,De nederlaag was verrassend, maar dit kan gebeuren. Het is even slikken, maar we moeten ons snel herpakken en vol voor de titel gaan.''

Door ANP - 5-1-2017, 8:11 (Update 5-1-2017, 8:11)

Chelsea's vorige nederlaag in de Premier League was in september tegen Arsenal. ,,Deze nederlaag was anders. Tegen Arsenal stond er geen team op het veld, tegen Tottenham wel.''