Fernandinho geschorst, Feghouli vrijuit

ANP Fernandinho geschorst, Feghouli vrijuit

LONDEN - Middenvelder Fernandinho van Manchester City moet de eerstvolgende vier wedstrijden van zijn club toekijken. Zijn beroep tegen zijn rode kaart in de gewonnen wedstrijd maandag tegen Burnley (2-1) wees de reglementencommissie van de Engelse voetbalbond FA af. Het was de tweede uitsluiting voor de Braziliaanse international dit seizoen in de Premier League en zijn derde in zijn laatste zes officiële wedstrijden voor City. Hij werd tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League eveneens uit het veld gestuurd.

Door ANP - 4-1-2017, 21:21 (Update 4-1-2017, 21:21)

Fernandinho mist om te beginnen de bekerwedstrijd vrijdag tegen West Ham United. Voor dat duel is Sofiane Feghouli bij de ploeg uit Londen wel beschikbaar. Diens rode kaart van maandag in de verloren thuiswedstrijd tegen Manchester United (0-2) besloot de FA-commissie te seponeren.