Koeman moet Bolasie een jaar missen

LIVERPOOL - Trainer Ronald Koeman van Everton had woensdag slecht nieuws voor de supporters van zijn Engelse club. De knieblessure van Yannick (Yala) Bolasie is nog ernstiger dan gedacht. De 27-jarige buitenspeler van Congo dient een tweede operatie te ondergaan. ,,Voordat hij weer speelkaar is, zijn we elf tot twaalf maanden verder'', liet Koeman weten. ,,Dit is een grote teleurstelling, maar hij komt absoluut terug.''

Door ANP - 4-1-2017, 20:56 (Update 4-1-2017, 20:56)

Bolasie liep zijn zware knieblessure een maand geleden op tijdens de competitiewedstrijd tegen Manchester United (1-1). Everton nam hem vorig jaar zomer voor bijna 30 miljoen euro over van Crystal Palace.