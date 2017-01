Ziyech ontbreekt ook in definitieve selectie

MARRAKECH - Hakim Ziyech doet deze maand niet mee aan de Afrika Cup. De Ajacied was door bondscoach Hervé Renard niet opgenomen in de voorselectie van het Marokkaanse elftal. Na blessures bij Younes Belhanda en Oussama Tannane leek Ziyech toch nog kans te maken op een plek in de defintieve spelersgroep van 23 man, maar zijn naam ontbreekt op de woensdag gepresenteerde lijst. Ziyech is daardoor de eerste wedstrijden na de winterstop gewoon inzetbaar voor Ajax.

Door ANP - 4-1-2017, 11:50 (Update 4-1-2017, 11:50)

Feyenoorder Karim El Ahmadi maakt wel deel uit van de selectie, net als oud-PSV'er Nordin Amrabat. De aanvaller voetbalt tegenwoordig in Engeland bij Watford.

Marokko opent de Afrika Cup op 16 januari tegen Congo en speelt in de groep ook tegen Togo en Ivoorkust.