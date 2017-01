Liverpool verspeelt dure punten in Sunderland

ANP Liverpool verspeelt dure punten in Sunderland

SUNDERLAND - Liverpool heeft in de achtervolging op koploper Chelsea fikse averij opgelopen. De ploeg van coach Jürgen Klopp verspeelde met Georginio Wijnaldum in de basis twee punten in de uitwedstrijd bij Sunderland: 2-2. Chelsea, dat vijf punten meer heeft, komt woensdag in actie bij Tottenham Hotspur.

Door ANP - 2-1-2017, 18:07 (Update 2-1-2017, 18:29)

Hoewel Liverpool vroeg op voorsprong kwam dankzij Daniel Sturridge, stond het al snel weer gelijk. Voor de thuisploeg, waar Patrick van Aanholt de hele wedstrijd speelde, benutte Jermain Defoe een strafschop nadat Didier Ndong onderuit was gelopen.

In de tweede helft kwam Liverpool goed weg toen arbiter Anthony Taylor een handsbal van Emre Can niet had opgemerkt. Vlak daarop leek Sadio Mané de bezoekers alsnog de winst te bezorgen. Een handsbal van diezelfde Mané zorgde er tien minuten later voor dat Defoe opnieuw mocht aanleggen vanaf elf meter. Ook de tweede keer liet hij doelman Simon Mignolet kansloos.

Andere wedstrijden

Manchester City herstelde zich tegen Burnley van de nederlaag bij Liverpool. Maar dat was niet dankzij Fernandinho. De Braziliaan moest na een half uur vertrekken na een harde tackle. City liep met tien man uit naar 2-0 door goals van Gaël Clichy en Sergio Agüero. Ben Mee deed nog wat terug, maar de ploeg van Pep Guardiola verdedigde de 2-1 voorsprong met succes.

Ronald Koeman kreeg met Everton zijn oude ploeg Southampton op bezoek. Hij nam met een 3-0-zege revanche voor de eerdere nederlaag in Southampton. De Belgische aanvaller Romelo Lukaku was de grote man. Hij zorgde voor een assist bij de 1-0 van Enner Valencia, kreeg een strafschop die door Leighton Baines werd benut en maakte zelf 3-0.