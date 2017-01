Yahaya op proef bij Heracles

ALMELO - Mustapha Yahaya is op proef bij Heracles Almelo. De verdedigende middenvelder mag trainer John Stegeman tijdens een trainingskamp in Epe van zijn kwaliteiten overtuigen.

Door ANP - 2-1-2017, 13:57 (Update 2-1-2017, 13:57)

De 22-jarige Yahaya is transfervrij. De Ghanees voetbalde in de eerste helft van het seizoen voor FC Europa uit Gibraltar. Hij stond eerder onder contract bij FC Twente, waar hij met de beloftenploeg 22 duels in de Jupiler League afwerkte.