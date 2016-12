Wijnaldum gaat heerlijk nieuwe jaar in

LIVERPOOL - Met een heerlijk doelpunt kopte Georginio Wijnaldum zijn ploeg Liverpool zaterdag voorbij Manchester City (1-0). ,,Dit was een typische goal van Wijnaldum", zei hij na afloop voor de camera van Ziggo Sport. ,,Eerst ergens komen en dan raak koppen. Het blijft geweldig om te scoren", lachte hij. ,,Dat went nooit. Vooral niet in een topper als tegen Manchester City."

Door ANP - 31-12-2016, 20:50 (Update 31-12-2016, 20:50)

Liverpool blijft door de zege de belangrijkste uitdager van koploper Chelsea. Het verschil tussen beide ploegen blijft zes punten. Wijnaldum keek na zijn winnende doelpunt terug op een mooie eerste helft van het seizoen. ,,Ik heb nog steeds altijd kippenvel als ik hier het veld op kom", zei hij over de sfeer op Anfield. ,,Ik heb zoveel goede spelers om me heen en we hebben een geweldige technische staf. Trainer Jürgen Klopp heeft echte een groot aandeel in onze resultaten. Hij laat ons op een bepaalde manier spelen en geeft ons heel veel vertrouwen."