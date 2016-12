Club uit Wales verbetert wereldrecord Ajax

CEFN MAWR - Voetbalclub The New Saints uit Wales heeft een wereldrecord van Ajax gebroken. De tienvoudig kampioen van Wales boekte vrijdagavond bij Cefn Druids de 27e overwinning op rij (0-2). Daarmee overtrof The New Saints het recordaantal zeges van het 'gouden' Ajax uit het seizoen 1971-1972, met onder anderen Johan Cruijff in de ploeg.

Door ANP - 31-12-2016, 0:00 (Update 31-12-2016, 0:00)

Eerder dit jaar overtrof de Schotse club East Kilbride al de reeks van 26 overwinningen van de Amsterdamse ploeg. Omdat East Kilbride niet op het hoogste niveau speelt maar in de vijfde klasse van Schotland, werd het record niet erkend door Guinness World Records. De prestatie van de semiprofs kreeg wel veel aandacht en werd door Ajax symbolisch beloond met 27 kratten bier.

The New Saints verdienden vrijdag wel een plek in het beroemde recordoverzicht van Guinness. In eigen land koerst de onverslaanbare ploeg onbedreigd af op weer een landstitel.