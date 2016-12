Southampton laat Van Dijk niet gaan

ANP Southampton laat Van Dijk niet gaan

SOUTHAMPTON - Southampton wil niets weten van een vertrek van Virgil van Dijk. ,,Hij blijft gewoon bij ons. We laten hem echt niet gaan, want hij is veel te belangrijk'', vertelde trainer Claude Puel donderdag op een persconferentie.

Door ANP - 29-12-2016, 19:41 (Update 29-12-2016, 19:41)

Van Dijk wordt al weken in verband gebracht met topclubs als Chelsea en Manchester City, die maar liefst 50 miljoen euro voor hem zouden willen betalen. ,,Hij is een goede speler, dus ik begrijp het wel'', zei trainer Puel. ,,Maar wij willen goed blijven presteren. We willen onze beste spelers niet kwijt.''

Southampton nam Van Dijk vorig jaar voor ruim 15 miljoen over van Celtic.