ANP Tottenham ruim langs Southampton

SOUTHAMPTON - Tottenham Hotspur heeft de jacht op de top vier in de Engelse competitie succesvol hervat. De ploeg van coach Mauricio Pochettino won de uitwedstrijd bij Southampton met 4-1 en heeft de achterstand op nummer vier Arsenal teruggebracht tot één punt. De Spurs hebben na 18 wedstrijden 36 punten. Dat zijn er tien minder dan koploper Chelsea.

Door ANP - 28-12-2016, 22:58 (Update 28-12-2016, 22:58)

Het was desondanks Southampton dat uit de startblokken schoot. Een overtreding van Victor Wanyama in de eerste minuut leverde de thuisploeg een vrije trap op. De indraaiende bal van James Ward-Prowse werd door Virgil van Dijk snoeihard ingekopt. Daarna nam Tottenham het initiatief over. Een kopbal van Dele Alli zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker.

In de tweede helft kregen de bezoekers loon naar werken. Harry Kane kopte raak uit een corner van Christian Eriksen, invaller Heung-Min Son en Alli verhoogden vervolgens de score uit snelle tegenaanvallen.