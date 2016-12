Liverpool klopt Stoke bij rentree Afellay

LIVERPOOL - Liverpool heeft zich dinsdag weer op de tweede plaats van de Premier League genesteld. De ploeg van Georginio Wijnaldum kwam in de thuiswedstrijd tegen Stoke City vroeg op achterstand, maar trok de wedstrijd daarna naar zich toe: 4-1. Bij Stoke maakte Ibrahim Afellay als invaller zijn rentree, nadat hij acht maanden aan de kant had gestaan met een knieblessure.

Jonathan Walters bracht de bezoekers in de twaalfde minuut op voorsprong, door de bal op aangeven van Erik Pieters in de korte hoek langs de grabbelende doelman Simon Mignolet te koppen. Adam Lallana trok de stand in de 35e minuut gelijk en kort voor rust zette Roberto Firmino de thuisclub op voorsprong. De Braziliaan was een paar dagen eerder nog betrapt met drank op achter het stuur, maar stond op Anfield 'gewoon' in de basis. Firmino zag hoe zijn schot via beide palen achter keeper Lee Grant belandde.

In de tweede helft kwam Liverpool niet meer in de problemen. Het elftal van manager Jürgen Klopp voerde de score met wat hulp van Stoke City op naar 4-1. Giannelli Imbula verspeelde na een uur spelen de bal en gleed vervolgens een voorzet van Divock Origi in eigen doel. Invaller Daniel Sturridge profiteerde in de zeventigste minuut dankbaar van een blunder van aanvoerder Ryan Shawcross van Stoke. De verdediger wilde de bal terugspelen op Grant, maar zag daarbij de net ingevallen Sturridge volledig over het hoofd.

Een kwartier voor tijd mocht Afellay invallen. Hij was direct dicht bij een doelpunt met een schot dat rakelings over het doel vloog. Liverpool klom dankzij de winst naar de tweede plek, op zes punten van Chelsea.