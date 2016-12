Stuivenberg ziet nieuwe club Genk winnen

GENK - Albert Stuivenberg heeft zijn nieuwe club Racing Genk dinsdag weer eens een overwinning zien boeken in de Belgische competitie. Vanaf de tribune in de Luminus Arena zag Stuivenberg, die eerder op de dag was gepresenteerd als nieuwe trainer van Genk, hoe de thuisploeg met 2-0 won van AA Gent. Alejandro Pozuelo en Nikos Karelis (strafschop) maakten in de eerste helft de doelpunten voor de ploeg van de Nederlandse keeper Marco Bizot.

Door ANP - 27-12-2016, 20:02 (Update 27-12-2016, 20:07)

Een dag voor de wedstrijd werd trainer Peter Maes ontslagen, vanwege de tegenvallende resultaten van Racing Genk in de Belgische competitie. Uit de voorgaande vier duels had de ploeg slechts één punt gepakt. Racing Genk was onder Maes wel succesvol in de Europa League en het Belgische bekertoernooi, waarin het nog steeds meedoet.

Tegen AA Gent fungeerde assistent Rudi Cossey voor één keer als eindverantwoordelijke. Stuivenberg begroette de doelpunten van zijn nieuwe club, die op de negende plaats staat in de Belgische competitie, met applaus. De geboren Rotterdammer, voormalig assistent van Louis van Gaal bij Manchester United, zit op 17 januari tegen Oostende voor het eerst op de bank. Hij begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer van een club. De 46-jarige Stuivenberg werd op advies van Sef Vergoossen aangesteld door de leiding van Genk.

Stuivenberg is na Jan Boskamp, Vergoossen en Mario Been de vierde Nederlandse hoofdtrainer van de drievoudig Belgisch kampioen.