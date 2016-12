Trainer Bradley onder vuur bij Swansea City

ANP Trainer Bradley onder vuur bij Swansea City

SWANSEA - Trainer Bob Bradley ligt onder vuur bij Swansea City. De Amerikaan slaagt er maar niet in de club uit Wales uit de gevarenzone van de Premier League te houden.

Door ANP - 27-12-2016, 9:30 (Update 27-12-2016, 9:30)

Swansea City leed maandag voor eigen publiek een gevoelige nederlaag tegen West Ham United (1-4). De club staat negentiende, met net zo weinig punten als hekkensluiter Hull City.

Bradley verving in oktober de ontslagen Francesco Guidolin bij Swansea City. De werkgever van de Nederlandse voetballers Mike van der Hoorn en Leroy Fer stond toen zeventiende.

Bradley is de eerste Amerikaanse hoofdtrainer in de Premier League. Swansea City viel eerder dit jaar in handen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij.