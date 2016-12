Babel kiest voor Besiktas

ISTANBUL - Ryan Babel vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Besiktas. Volgens verschillende Turkse media wordt de dertigjarige aanvaller zaterdag al medisch gekeurd bij de nummer twee van de Turkse competitie uit Istanbul.

Door ANP - 24-12-2016, 16:07 (Update 24-12-2016, 16:07)

Babel maakte afgelopen week bekend dat hij na een half jaar alweer vertrekt bij Deportivo La Coruña. Hij vertelde toen ook dat Besiktas serieus interesse in hem had. De Amsterdammer liet in het begin van dit seizoen zijn lucratieve contract bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden voor een kans bij Deportivo, waarvoor hij de afgelopen maanden vier keer scoorde in de Spaanse La Liga.

Babel voetbalde eerder ook voor Ajax, Liverpool, Hoffenheim en Kasimpasa.