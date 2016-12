Paris Saint-Germain bevestigt komst Draxler

ANP Paris Saint-Germain bevestigt komst Draxler

PARIJS - Paris Saint-Germain heeft zaterdag de komst van Julian Draxler bevestigd. De middenvelder komt over van VfL Wolfsburg, dat naar verluidt ruim 42 miljoen euro voor hem ontvangt.

Door ANP - 24-12-2016, 13:00 (Update 24-12-2016, 13:00)

Patrick Kluivert, technisch directeur van PSG, verklapte afgelopen week al dat Paris Saint-Germain graag met Draxler de tweede helft van het seizoen ingaat. Als de Duitser goed door de medische keuring komt, dan tekent hij een verbintenis voor 4,5 jaar.

Wolfsburg betaalde anderhalf jaar geleden 36 miljoen euro aan Schalke 04 om Draxler over te nemen. De aanvallende middenvelder moest de vertrokken Kevin De Bruyne doen vergeten, maar kon de hooggespannen verwachtingen nooit waarmaken. De 23-jarige Duitse international, die in 2014 met de 'Mannschaft' de wereldtitel veroverde, voelde zich niet gelukkig in Wolfsburg. Draxler werd de afgelopen maanden regelmatig uitgefloten door de eigen fans.