ANP NAC stuurt trainer Dijkhuizen weg

BREDA - NAC Breda heeft donderdag afscheid genomen van trainer Marinus Dijkhuizen. De 44-jarige Westlander kreeg tijdens een gesprek met de clubleiding te horen dat zijn contract, dat komende zomer afloopt, niet wordt verlengd. Beide partijen besloten toen per direct uit elkaar te gaan.

Door ANP - 22-12-2016, 22:33 (Update 22-12-2016, 22:43)

Dijkhuizen stapte in oktober vorig jaar in bij NAC, kort nadat hij was ontslagen bij de Engelse club Brentford. De gewenste terugkeer naar de eredivisie bleef vorig seizoen uit voor de club uit Breda. NAC eindigde weliswaar als derde in de Jupiler League, maar in de laatste ronde van de play-offs om promotie/degradatie bleek streekgenoot Willem II te sterk.

Dit seizoen presteert de 'Parel van het Zuiden' bijzonder wisselvallig. Halverwege het seizoen staat NAC op de achtste plaats, tien punten van koploper VVV-Venlo.

Reactie Smulders

,,Toen Marinus vorig seizoen werd aangesteld, was hij voor ons de juiste persoon op de juiste plek'', zei technisch directeur Hans Smulders. ,,Afgelopen zomer hebben wij ervoor gekozen om de selectie volledig te vernieuwen en voornamelijk jonge, ambitieuze spelers aan te trekken. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze combinatie in het huidige seizoen niet optimaal verloopt.'' Het heeft ertoe geleid dat Dijkhuizen nu al vertrekt uit Breda. De clubleiding van NAC hoopt op korte termijn een opvolger te presenteren.

De oud-profvoetballer van onder meer SC Cambuur en FC Utrecht werkte eerder als hoofdtrainer bij Excelsior, ook een van de clubs waarvoor hij heeft gespeeld. Dijkhuizen leidde de Rotterdamse ploeg in 2014 naar de eredivisie en wist zich daarin met Excelsior in het daaropvolgende seizoen te handhaven.