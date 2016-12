Crystal Palace ontslaat manager Pardew

LONDEN - Crystal Palace heeft donderdag manager Alan Pardew ontslagen. De 55-jarige Engelsman moet vertrekken vanwege de tegenvallende prestaties van de ploeg uit de Premier League. Crystal Palace won dit seizoen pas vier wedstrijden en staat met vijftien punten net boven de degradatiestreep, op de zeventiende plek. Sam Allardyce, die eind september al na 67 dagen werd ontslagen als bondscoach van Engeland, is de voornaamste kandidaat om Pardew op te volgen.

Pardew verruilde bijna twee jaar geleden Newcastle United voor Crystal Palace. Hij leidde de club in zijn eerste seizoen naar de tiende plek in de Premier League. Vorig seizoen bereikte Pardew met Crystal Palace de finale van de FA Cup, waarin het Manchester United van de toenmalige manager Louis van Gaal in de verlenging te sterk was (1-2).

Pardew mocht zijn selectie afgelopen zomer flink versterken, maar ondanks aanwinsten als Christian Benteke, Andros Townsend en Steve Mandanda bivakkeert Crystal Palace onderin de Engelse competitie. Het kostte hem vlak voor de kerst zijn baan. Dat overkwam Pardew tien jaar geleden ook al bij West Ham United, toen hij ook op straat werd gezet met de feestdagen in aantocht.

Volgens Engelse media staat Sam Allardyce al klaar om Pardew op te volgen bij de 'Eagles' uit Londen . 'Big Sam' raakte een paar maanden geleden in opspraak door een onthullende reportage van The Daily Telegraph over corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal, waar hij zich ook schuldig aan had gemaakt. De 62-jarige Allardyce werd al na één wedstrijd als bondscoach ontslagen door de Engelse bond.