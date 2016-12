Knieblessure Viktor Fischer

ANP Knieblessure Viktor Fischer

MIDDLESBROUGH - Middlesbrough kan de komende weken geen beroep doen op Viktor Fischer. De Deense aanvaller, voormalig speler van Ajax, heeft een knieblessure. Dat meldde trainer Aitor Karanka donderdag op de website van de club uit de Premier League.

Door ANP - 22-12-2016, 16:24 (Update 22-12-2016, 16:24)

Fischer liep de kwetsuur afgelopen zaterdag op in het duel met Swansea City (3-0). Hij moest na 11 minuten al het veld af. ,,Hij is denk ik twee tot drie weken uitgeschakeld'', aldus Karanka, die de 22-jarige Fischer voor de vierde keer op rij in de basis liet beginnen. ,,We moeten hem nu wel steunen, juist nu hij zijn kans aan het pakken was.''

Fischer verruilde Ajax afgelopen zomer voor de Engelse club.