ANP PSV trefzeker tegen Roda JC

EINDHOVEN - PSV heeft het eigen publiek woensdagavond voor het eerst in lange tijd weer eens kunnen trakteren op doelpunten. Na drie duels zonder treffers van de thuisploeg in het Philips Stadion werd in de eerste ronde van het bekertoernooi op speelse wijze afgerekend met Roda JC: 4-0.

Door ANP - 21-9-2016, 20:20 (Update 21-9-2016, 20:26)

Gedwongen door de afwezigheid van de aanvallers Luuk de Jong (geschorst) en Jürgen Locadia (geblesseerd) moest er door PSV-trainer Phillip Cocu flink gepuzzeld worden in de aanval. De oefenmeester kwam uit bij Siem de Jong, de broer van Luuk die dit seizoen wordt gehuurd van Newcastle United en woensdagavond debuteerde in de hoofdmacht als centrumspits. De achttienjarige Steven Bergwijn werd aangewezen als linksbuiten.

PSV wilde woensdagavond voor de aanhang iets rechtzetten na het gelijkspel tegen FC Groningen (0-0) en het verlies tegen Atlético Madrid (0-1) en Feyenoord (0-1). Vanaf de aftrap nam de thuisploeg het initiatief terwijl Roda JC ervoor koos om vooral te verdedigen. PSV-rechtsbuiten Gastón Pereiro was al snel dichtbij een openingstreffer maar zijn schot werd van de lijn gehaald door verdediger Roel Brouwers.

Controle

Het was al te laat om een negatief clubrecord te voorkomen maar Davy Pröpper maakte daarna toch een eind aan 332 minuten zonder doelpunten van PSV op eigen veld. De middenvelder schoot hard op doel. Reservedoelman Yves de Winter van Roda JC, die door trainer Yannis Anastasiou voor het bekertoernooi was aangewezen, kreeg het schot niet onder controle en liet de bal in het doel glippen. De tegentreffer veranderde weinig aan het spel van de Limburgers die niet bij machte waren om iets terug te doen. Pereiro kreeg zijn treffer alsnog na 34 minuten. De jonge Uruguayaanse aanvaller klopte De Winter met een prachtige kopstoot na een voorzet van Santiago Arias.

Ook na rust bleef de landskampioen domineren. Pröpper maakte zijn tweede van de avond nadat hij de bal in de rebound voor de voeten kreeg en wederom met een afstandsschot kon scoren. Het was voor Cocu het teken om te gaan wisselen. Aan het debuut van Siem de Jong kwam zo na ruim een uur een eind. Invaller Luciano Narsingh scoorde 4-0. In de slotfase maakte ook Sam Lammers (topscorer in de Jupiler League namens Jong PSV) zijn debuut in de hoofdmacht.