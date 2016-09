Doelvrouw Geurts naar PSG

PARIJS - Keepster Loes Geurts verlaat Göteborg FC en gaat spelen voor Paris Saint-Germain (PSG). De Franse club kondigde woensdag aan dat de dertigjarige doelvrouw van het Nederlands elftal een contract voor twee jaar heeft getekend.

Door ANP - 21-9-2016, 19:24 (Update 21-9-2016, 19:24)

Geurts heeft 107 interlands voor Oranje op haar naam staan. Ze is woensdag medisch gekeurd en sluit later deze week aan op de training van PSG.

,,We volgen Loes al langere tijd. Ze is een bijzonder getalenteerde en ervaren speelster met veel ambitie'', zei voetbaldirecteur Patrick Kluivert in een toelichting.