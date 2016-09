Koeman met Everton snel klaar in League Cup

ANP Koeman met Everton snel klaar in League Cup

LIVERPOOL - Ronald Koeman weet als trainer van Everton sinds dinsdag ook wat verliezen is. In de derde ronde van de League Cup liet het elftal van de Nederlandse trainer zich verrassen door Norwich City, dat één niveau lager speelt (0-2).

Door ANP - 20-9-2016, 22:50 (Update 20-9-2016, 22:50)

Steven Naismith opende vier minuten voor rust de score voor Norwich. Na de pauze passeerde ook Josh Murphy keeper Maarten Stekelenburg, zodat Everton in de League Cup al klaar is. In de competitie gaat het met vier overwinningen en een gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden wel erg goed. Alleen Manchester City, dat alles won, presteert tot dusverre beter.

Liverpool en Arsenal bereikten wel de achtste finales. Beide clubs waren in een uitwedstrijd tegen een club die een niveau lager speelt ruim te sterk. Liverpool versloeg Derby County met 3-0, mede door een doelpunt van oud-eredivisiespeler Ragnar Klavan. Arsenal zette Nottingham Forest met 4-0 aan de kant. Lucas Perez scoorde twee keer.