Rai Vloet doet vader Wiljan pijn in de beker

ANP Rai Vloet doet vader Wiljan pijn in de beker

DEN BOSCH - Rai Vloet heeft zijn vader Wiljan dinsdag geen plezierige avond bezorgd. De aanvaller van Eindhoven maakte in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch in de 89e minuut het winnende doelpunt: 2-3. Wiljan Vloet is trainer van FC Den Bosch.

Door ANP - 20-9-2016, 22:12 (Update 20-9-2016, 22:12)

Mart Lieder bracht Eindhoven eerder in de wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi tot twee keer toe op voorsprong (0-1 en 1-2). Den Bosch kwam eerst via Arda Havar en daarna via Mario Bilate langszij. Rai Vloet zorgde ervoor dat er geen verlenging kwam in Den Bosch.

FC Den Bosch bereikte vorig seizoen nog de kwartfinales van het bekertoernooi. Daarin verloor het verrassend van de amateurs van VVSB.