ANP Blessure houdt Janmaat uit voorselectie

WATFORD - Daryl Janmaat ontbreekt vanwege een schouderblessure in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie. De rechtsback viel zondag geblesseerd uit tijdens een wedstrijd van zijn nieuwe club Watford met Manchester United. Hij is naar verwachting minimaal twee weken uitgeschakeld.

Door ANP - 20-9-2016, 17:03 (Update 20-9-2016, 17:03)

Oranje ontvangt Wit-Rusland op 7 oktober in de De Kuip. Drie dagen later staat in de ArenA het duel met Frankrijk op het programma. Bondscoach Danny Blind liet Janmaat twee weken geleden nog de hele wedstrijd tegen Zweden voetballen. Oranje besloot het eerste kwalificatieduel voor het WK in Rusland met een gelijkspel (1-1).

Blind heeft de rechtsbacks Rick Karsdorp en Kenny Tete opgenomen in zijn voorselectie voor de duels met Wit-Rusland en Frankrijk. Tete heeft onder de nieuwe trainer Peter Bosz zijn basisplaats bij Ajax verloren.