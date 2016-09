Feyenoord klopt PSV in Eindhoven

EINDHOVEN - Koploper Feyenoord heeft zondag verder afstand genomen in de eredivisie door winst op PSV. In Eindhoven stond de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst lang onder druk maar trok de zege naar zich toe door een doelpunt van verdediger Eric Botteghin in de 82e minuut.

Door ANP - 18-9-2016, 16:27 (Update 18-9-2016, 16:42)

Met vijf competitiezeges plus de stunt tegen Manchester United (1-0) in de benen kwam Feyenoord zondag blakend van zelfvertrouwen naar Eindhoven. Voor Van Bronckhorst was er daarom geen reden om zijn ploeg of tactiek te veranderen.

Op jacht naar de koppositie in de eredivisie nam de thuisploeg vanaf de aftrap het initiatief en kreeg de beste mogelijkheden. Luciano Narsingh was net als eerder in de week in de Champions League tegen Atlético Madrid de gevaarlijkste PSV-aanvaller. De pogingen van de Eindhovenaren misten echter scherpte en doelman Brad Jones wist de Rotterdammers een paar keer uitstekend op de been te houden.

Steekpass

Feyenoord werd voor rust slechts één keer écht gevaarlijk. Aanvoerder Dirk Kuijt stuurde spits Nicolai Jörgensen met een steekpass alleen op het PSV-doel af. Uitgerekend linksback Jetro Willems, die regelmatig bekritiseerd wordt om zijn gebrek aan verdedigende capaciteiten, greep in en wist een treffer van de Deen te voorkomen.

In de tweede helft werd de Australische doelman van Feyenoord weer flink op de proef gesteld maar ook de bezoekers toonden meer lef. Kuijt was dicht bij een treffer maar zijn kopbal werd door PSV-middenvelder Andrés Guardado van de lijn gehaald.

Dichtbij

PSV-trainer Phillip Cocu probeerde het laatste half uur de winst af te dwingen met de jongelingen Steven Bergwijn (in plaats van Narsingh) en Bart Ramselaar (voor Guardado), maar zijn plan slaagde niet. Santiago Arias en Gastón Pereiro waren nog dichtbij de openingstreffer maar die viel aan de andere kant.

De Braziliaan Botteghin werd in het strafschopgebied slecht gedekt bij een hoekschop en kon scoren. PSV ging nog op jacht naar de gelijkmaker maar de uitblinkende doelman Jones zorgde ervoor dat Feyenoord nog steeds het maximale resultaat heeft na zes speelronden. De Rotterdammers gaan met achttien punten riant aan de leiding in de competitie.