FC Twente geniet van huurlingen City

ENSCHEDE - FC Twente beleeft voorlopig veel plezier van de huurlingen van Manchester City. Enes Ünal (2) en Bersant Celina hadden zaterdagavond een groot aandeel in de dikverdiende thuiszege op ADO Den Haag (4-1). Ook Yaw Yeboah, eveneens eigendom van de koploper van de Premier League, mocht terugkijken op een prima optreden in de Veste.

Door ANP - 17-9-2016, 20:36 (Update 17-9-2016, 20:36)

In de slotfase maakte Kevin Jansen de enige treffer voor de bezoekers. Kamohelo Mokotjo bepaalde in blessuretijd met zijn eerste treffer sinds september vorig seizoen de eindstand.

Ünal scoorde eerder dit seizoen al drie keer tegen FC Groningen. Hij trad in de voetsporen van Dick van Dijk, die in zijn eerste vier duels in de eredivisie met FC Twente ook vijfmaal scoorde. Dat gebeurde in 1967 in de vorige eeuw.

ADO Den Haag leed de tweede nederlaag op rij na een sterke competitiestart.