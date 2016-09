Vier treffers Cavani in 45 minuten voor PSG

ANP Vier treffers Cavani in 45 minuten voor PSG

CAEN - Edinson Cavani heeft vrijdag de hoofdrol voor zich opgeëist bij Paris Saint-Germain. De spits uit Uruguay maakte in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen SM Caen liefst vier doelpunten, waarvan één uit een strafschop. De andere drie kwamen op aangeven van de vleugelverdedigers Maxwell en Thomas Meunier. Trainer Unai Emery vond het na 45 minuten mooi geweest en besloot Cavani in de rust te wisselen.

Door ANP - 16-9-2016, 22:43 (Update 16-9-2016, 22:43)

Vanaf de kant zag de Uruguayaan hoe Lucas Moura en invaller Jean-Kévin Augustin de score in de tweede helft opvoerden naar 0-6. De Franse topclub maakte zodoende op indrukwekkende wijze een einde aan een reeks tegenvallende resultaten. Kort voor de interlandperiode verloor de landskampioen met 3-1 bij AS Monaco, daarna volgden remises tegen Saint-Étienne en Arsenal in de Champions League (twee keer 1-1).

Cavani is de eerste speler deze eeuw die vier doelpunten maakt in de eerste helft van een Franse competitiewedstrijd. Zijn toenmalige ploeggenoot Zlatan Ibrahimovic scoorde vorig seizoen vier keer in de tweede helft van de kampioenswedstrijd tegen Troyes (0-9).