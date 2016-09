Feyenoord moe, maar fit na duel met ManUnited

ROTTERDAM - De selectie van Feyenoord is ongeschonden uit het duel in de Europa League met Manchester United gekomen. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek verrassend met 1-0 van de topploeg uit Engeland. Zondag staat de topper in de eredivisie tegen PSV op het programma.

Door ANP - 16-9-2016, 16:13 (Update 16-9-2016, 16:13)

,,We hebben geen ernstige schade opgelopen, maar uiteraard zijn spelers wel vermoeid'', zei coach Giovanni van Bronckhorst tijdens een persconferentie in de Kuip. ,,De wedstrijd tegen Manchester United heeft veel kracht gekost. We hebben twee dagen om te herstellen en ons voor te bereiden op het belangrijke duel van zondag.''