ANP Rentree Robben aanstaande

MÜNCHEN - De rentree van Arjen Robben bij Bayern München is aanstaande. Trainer Carlo Ancelotti heeft de Nederlandse vleugelspits vrijdag opgenomen in zijn selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen FC Ingolstadt. ,,Robben heeft afgelopen week goed getraind. Hij begint op de bank.''

Door ANP - 16-9-2016, 11:54 (Update 16-9-2016, 14:25)

De Groninger liet eerder op de dag nog weten dat hij verlangt naar zijn eerste competitiewedstrijd in meer dan een half jaar. De 32-jarige international speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor Bayern op 5 maart tegen Borussia Dortmund. Een spierblessure dwong hem daarna tot enkele maanden rust en revalidatie.

Medio juli ging het meteen weer mis met zijn bovenbeen in zijn eerste optreden, een oefenwedstrijd tegen Lippstadt. ,,Dat was toen wel een klap'', bekende Robben. ,,Ik raakte toen wel even mijn motivatie, kracht en energie kwijt. Maar dat heb ik nu allemaal weer terug. Het gaat weer goed met me.''

Robben hervatte pas afgelopen zondag de groepstraining en zou aanvankelijk sowieso nog niet meedoen tegen Ingolstadt, maar Ancelotti heeft onverwachts personele problemen. Philipp Lahm, David Alaba en Thomas Müller kunnen vanwege buikgriep niet meedoen. De Italiaanse coach zet zaterdag ook Jérôme Boateng weer op de bank. De verdediger is evenals Robben weer voldoende hersteld van zijn blessure.