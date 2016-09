Bosz: Ziyech was niet zo slim

ATHENE - Trainer Peter Bosz baalde donderdag van de twee gele kaarten die Hakim Ziyech donderdag kreeg in de gewonnen uitwedstrijd tegen Panathinaikos (2-1). ,,Dat was niet slim van hem", zei de trainer van Ajax. ,,We speelden een gewonnen wedstrijd maar kwamen daarna toch nog in de problemen."

Door ANP - 16-9-2016, 0:02 (Update 16-9-2016, 0:02)

Ziyech speelde geen gelukkige wedstrijd in Athene. ,,Volgens mij pakte hij die kaarten ook uit frustratie", zei Bosz. ,,Dat was gewoon niet handig. We stonden op dat moment met 2-1 voor en zij speelden met tien man. Dan moet je snel met elf man het derde doelpunt maken. Dat zat er ook in."

Ziyech is nu geschorst voor de volgende wedstrijd van Ajax in de Europa League, over twee weken, tegen Standard Luik.