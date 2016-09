Frank de Boer met Inter onderuit

MILAAN - Trainer Frank de Boer is er donderdag niet in geslaagd zijn eerste Europese duel met Internazionale te winnen. De Italianen gingen op eigen veld verrassend onderuit tegen het Israëlische Hapoel Beer-Sheva: 0-2.

Door ANP - 15-9-2016, 23:42 (Update 15-9-2016, 23:42)

De Boer had zondag in de competitie de eerste zege met zijn nieuwe club geboekt op bezoek bij Pescara: 1-2. Vier dagen later kreeg dat succesje geen vervolg. Beer-Sheva kwam na 55 minuten op voorsprong dankzij Miguel Vitor. Maor Buzaglo vergrootte in de 69e minuut de zorgen van De Boer, die verder in de groepsfase van de Europa League het Engelse Southampton en Sparta Praag tegenkomt. De Tsjechen verloren donderdag in Zuid-Engeland met 3-0.