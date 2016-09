Halfvolle Kuip trilt op zijn grondvesten

ROTTERDAM - Met lichtkogels boven de Kuip vierde Feyenoord donderdag een spetterende rentree in Europa. In een surrealistisch decor, met hoge netten om het veld en vele lege tribunes, versloeg de Rotterdamse volksclub het grote Manchester United met 1-0. De kleine 30.000 Feyenoordfans in het stadion lieten de Kuip ouderwets trillen op zijn grondvesten, iets wat doorgaans alleen gebeurt in een kolkende sfeer met volledige bezetting.

Meer dan ooit hield de UEFA Feyenoord in de gaten, het gevolg van de dramatische aftocht uit de Europa League op een zwarte avond in februari 2015. Toen ging het helemaal mis in de Kuip tegen AS Roma, een week nadat aanhangers van Feyenoord zich in de Italiaanse hoofdstad ook al van hun slechtste kant hadden laten zien. Het leverde de club naast de zoveelste boete vanuit Nyon ook voorwaardelijke straffen op van twee thuiswedstrijden zonder publiek. Die sanctie hangt de Rotterdamse volksclub drie jaar lang boven het hoofd. Zelfs uitsluiting van de Europese competities dreigt als het opnieuw uit de hand loopt.

De radeloze directie zag geen andere optie dan impopulaire maatregelen nemen. Netten van 10 meter hoog hangen dit seizoen tijdens Europese wedstrijden langs het veld en het onderste deel van de tribunes blijft leeg. Alles om te voorkomen dat het weer misgaat. De Kuip zat daarom donderdag niet zoals gebruikelijk afgeladen vol met 50.000 fans, maar 'slechts' met 30.000. ,,Die kunnen ook best wel voor 50.000 mensen geluid maken'', had aanvoerder Dirk Kuijt een dag eerder gezegd. Ze deden hun best, de fans die ondanks de problematisch verlopen kaartverkoop een plekje hadden bemachtigd.

Kort voor de aftrap kringelde ineens groene rook omhoog vanuit een hoek waar fans zaten die er ondanks de fouillering toch in waren geslaagd wat rookbommen mee naar binnen te nemen. Algemeen directeur Eric Gudde zal het ongetwijfeld met bange ogen hebben aangezien. Voor het afsteken van vuurwerk kan zomaar weer een boete naar Rotterdam worden gestuurd.

Verder gedroegen de 30.000 fans zich voorbeeldig. Toen Tonny Vilhena in de slotfase de ban brak, ging de Kuip helemaal los.