ANP Feyenoord verslaat Manchester United met 1-0

ROTTERDAM - Feyenoord heeft donderdag een daverend feest gemaakt van de terugkeer in Europa. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg het Engelse Manchester United in de halfvolle Kuip, waarin slechts 30.000 toeschouwers welkom waren, met 1-0. Tonny Vilhena zorgde er met zijn doelpunt in de 79e minuut voor dat De Kuip schudde op zijn grondvesten, ondanks de vele lege tribunes.

Door ANP - 15-9-2016, 20:57 (Update 15-9-2016, 21:06)

Ruim anderhalf jaar na die inktzwarte avond tegen AS Roma, waarop de Feyenoordfans zich opnieuw misdroegen en hun club daarmee in grote problemen brachten, beleefde de bekerwinnaar een spetterende rentree in de Europa League. Het grote Manchester United verslaan, dat maakt in heel Europa indruk.

Mourinho had een dag eerder aangekondigd dat zijn sterrenploeg in Rotterdam een signaal wilde afgeven. Het signaal dat ManUnited de Europa League wel degelijk serieus neemt. De Portugees heeft het voordeel dat hij zonder problemen twee topteams kan opstellen. Hij stuurde liefst acht andere spelers het veld op in vergelijking met de verloren stadsderby zaterdag tegen Manchester City (1-2), maar daartoe behoorden wel gelouterde internationals als Juan Mata, Chris Smalling, Marcos Rojo en Anthony Martial. Met Paul Pogba stond bovendien de duurste speler ter wereld op het gras in de Kuip.

Sterren uit Manchester

Feyenoord bood de sterren uit Manchester op lovenswaardige wijze partij. De thuisclub trok het initiatief al snel naar zich toe. Veel gevaar kwam in de openingsfase van Steven Berghuis, de rechtsbuiten die in de negende minuut met een splijtende pass Jens Toornstra in stelling bracht. Diens schot werd echter geblokt. Even later probeerde Berghuis het zelf met een krullend schot, dat uit de hoek werd gevist door keeper David De Gea.

De defensie van Feyenoord hield de snelle aanvallers Martial en Marcus Rashford vrij eenvoudig in toom. Mourinho bracht in de 63e minuut met Zlatan Ibrahimovic, Memphis Depay en Ashley Young tegelijkertijd drie verse aanvallers in het veld. De Engelsen gingen op jacht naar de winst, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Een voorzet van Nicolai Jörgensen belandde voor de voeten van Vilhena, die de Kuip deed ontploffen: 1-0.