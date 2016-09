Trainer Luhukay snel weg bij Stuttgart

STUTTGART - Trainer Jos Luhukay is vier maanden na zijn aanstelling alweer opgestapt bij de Duitse club VfB Stuttgart. Diverse Duitse media meldden donderdag het vertrek van de 53-jarige Nederlander bij de club, die vorig seizoen degradeerde uit de Bundesliga.

Door ANP - 15-9-2016, 13:33 (Update 15-9-2016, 13:33)

Luhukay volgde in mei Jürgen Kramny op en kreeg als opdracht Stuttgart dit seizoen terug te voeren van de tweede Duitse liga naar de hoogste profdivisie. Eerder lukte hem dat met Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC.

De trainer kreeg al snel ruzie met voorzitter Jan Schindelmeiser over de aankoop van spelers. De voorzitter wierf drie voetballers zonder daarin Luhukay te kennen. ''Het besluit valt me zwaar, want in mijn eerste weken als trainer voelde ik veel vertrouwen bij de fans, het team en de clubleiding'', liet Luhukay weten aan Bild.