Agüero helpt Manchester City op weg

ANP Agüero helpt Manchester City op weg

MANCHESTER - Manchester City heeft de goede start van het seizoen woensdag een vervolg gegeven in de Champions League. De halve finalist van de vorige editie won de eerste groepswedstrijd in eigen stadion met 4-0 van Borussia Mönchengladbach. Sergio Agüero maakte drie doelpunten voor het team van trainer Pep Guardiola, dat in de Premier League met twaalf punten uit vier duels aan de leiding gaat.

Door ANP - 14-9-2016, 22:50 (Update 14-9-2016, 22:50)

Het duel in Manchester had eigenlijk dinsdag al gespeeld moeten worden. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers liet de wedstrijd toen niet doorgaan, omdat het veld vanwege hevige regenval onbespeelbaar was. Een dag later waren de omstandigheden veel beter.

Agüero opende de score al na negen minuten. Op aangeven van Aleksandar Kolarov schoot de Argentijnse aanvaller van dichtbij binnen. Binnen het half uur verdubbelde Agüero de voorsprong vanaf de strafschopstip. Kuipers gaf een penalty na een overtreding op de rand van het zestienmetergebied van Christoph Kramer op Ilkay Gündoğan. In de 77e minuut maakte Agüero, in buitenspelpositie, zijn derde doelpunt. In blessuretijd scoorde ook invaller Kelechi Iheanacho nog.

Manchester City staat, ondanks de ruime overwinning, na de eerste speelronde op de tweede plaats in groep C. FC Barcelona heeft na de zege van 7-0 op Celtic het beste doelsaldo. Manchester City gaat over twee weken op bezoek bij Celtic, FC Barcelona moet dan naar Borussia Mönchengladbach.