ANP Feyenoord vol ambities tegen ManUnited

ROTTERDAM - Aan de aanstaande topper zondag tegen PSV wil trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord nog geen moment denken. ,,Eerst komt Manchester United. Het wordt een mooie uitdaging voor ons om tegen één van de beste teams van Europa en van de wereld te proberen een resultaat te halen'', zei Van Bronckhorst woensdag in De Kuip.

Door ANP - 14-9-2016, 18:03 (Update 14-9-2016, 18:03)

De landstitel is dit seizoen het grote doel van de Rotterdammers. Overwinteren in Europa League staat echter ook hoog op het verlanglijstje van Van Bronckhorst. ,,Natuurlijk, doorgaan is onze doelstelling. We zitten in een zware poule met twee sterke tegenstanders, ManUnited en Fenerbahçe. En in het verleden hebben we ook problemen gehad met Zorja Loehansk. Maar we willen zoveel mogelijk ervaring opdoen tegen teams van een hoger niveau. Het zou een mooie bonus zijn als we daar na de winterstop mee door kunnen gaan.''