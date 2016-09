Cocu: gewoon goed gespeeld

ANP Cocu: gewoon goed gespeeld

EINDHOVEN - Volgens coach Phillip Cocu had PSV dinsdag tegen Atlético Madrid (0-1) tenminste een gelijkspel verdiend. ,,We hebben gewoon goed gespeeld. Alleen ontbrak het ons tegen deze Europese topclub aan effectiviteit. Dat is ons opgebroken.''

Door ANP - 13-9-2016, 23:16 (Update 13-9-2016, 23:16)

Bij de omstreden beslissingen van de scheidsrechter wilde hij niet te veel stilstaan. ,,Maar het zat ons niet mee'', zei Cocu bijvoorbeeld over de afgekeurde treffer van Luuk de Jong. ,,Daar staat tegenover dat we heel goedkoop een strafschop kregen, een goedmakertje denk ik. Die missen we dan. Waren we op 1-1 gekomen, dan denk ik dat we misschien nog wel hadden gewonnen ook.''

Met verder onder meer nog Bayern München in de groep wordt het voor PSV moeilijk om in de Champions League te 'overwinteren', wat vorig seizoen wel lukte. Cocu: ,,Het is nu een stuk lastiger. Maar we zullen voor elke kans blijven strijden.''